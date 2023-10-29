Участники СВО и их семьи прибыли в Новороссийск спецпоездом "Время героев"

В министерстве отметили, что участников рейса ждут осмотр достопримечательностей города, экскурсия по крейсеру-музею "Михаил Кутузов", этногастрономические программы в окрестностях города, посещение парка аттракционов и другое

ТАСС, 29 октября. Более 270 участников специальной военной операции (СВО), члены их семей и семей погибших бойцов прибыли в Новороссийск из Ростова-на-Дону специальным поездом "Время героев". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Пассажиры специального рейса "Время героев" - военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО. С 28 по 31 октября специальный рейс "Время героев" проследует по маршруту Ростов-на-Дону - Новороссийск - Ростов-на-Дону. Целью путешествия, в рамках которого для участников рейса будут организованы полноценное экскурсионное обслуживание и питание, станет знакомство с достопримечательностями крупнейшего порта России и Черного моря - города-героя Новороссийска, с которым связаны ключевые события в истории нашей страны и Военно-морского флота РФ", - сообщили там.

В министерстве отметили, что участников рейса ждут осмотр достопримечательностей Новороссийска, экскурсия по крейсеру-музею "Михаил Кутузов", этногастрономические программы в окрестностях города, посещение парка аттракционов и другое.

Ранее в рамках поездки "Время героев" более 270 участников проекта отправились специальным рейсом из Ростова-на-Дону в парк "Патриот". В программе поездки знакомство с достопримечательностями парка, главным храмом Вооруженных сил РФ, музейным комплексом "Дорога памяти. 1 418 шагов к Победе", а также музейной площадкой №1, на которой представлены исторические и тематические экспозиции с военной техникой всех видов и родов войск.

Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта Министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.