Путин поздравил работников автотранспортного комплекса с профессиональным праздником

Президент отметил, что перед ними стоят задачи по модернизации отрасли

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта РФ с профессиональным праздником, отметив серьезные задачи по совершенствованию отрасли, которые стоят перед ними. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело, ведь от вас, вашей компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, устойчивое развитие и конкурентоспособность национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, качество жизни людей", - говорится в сообщении.

"Отмечу, сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование ее инфраструктуры", - добавил Путин. Он напомнил, что в рамках национальных проектов и государственных программ активно строятся дороги, обновляется общественный транспорт, на маршруты выходит современная, безопасная, комфортабельная техника, широко внедряются передовые экологические стандарты и цифровые технологии, позволяющие значительно повысить качество и доступность транспортных услуг, увеличить объем пассажирских и грузовых перевозок.

Президент выразил уверенность, что профессионализм, опыт, серьезная государственная поддержка и дальше будут помогать работникам автотранспортного комплекса добиваться намеченных целей.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечается в России в последнее воскресенье октября.