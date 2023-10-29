"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Абу-Даби из московского аэропорта Шереметьево

Они будут выполняться четыре раза в неделю на лайнерах Boeing 737-800

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Абу-Даби - столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби, рейсы в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что со 2 ноября авиакомпания планирует перевести свои рейсы в новый терминал международного аэропорта Абу-Даби - Midfield. "Пассажиры "Аэрофлота" одними из первых смогут оценить комфорт, инновационные решения и дизайн нового здания. Крупнейший в мире терминал способен принимать до 79 самолетов одновременно и до 11 тыс. путешественников в час", - уточнили в пресс-службе.

Помимо Абу-Даби, в зимнем расписании "Аэрофлота" рейсы из Москвы в еще один популярный город ОАЭ - Дубай. Ранее перевозчик анонсировал увеличение частоты полетов туда из столицы.