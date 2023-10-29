В РФ победители чемпионата "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий получат премии

Сумма вознаграждения для конкурсантов, занявших первые места, составит 300 тыс. рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий в 2023 году получат денежные премии. Постановление об их размере опубликовано на сайте кабмина.

"В 2023 году победители и призеры финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий получат денежные премии. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премия для конкурсантов, занявших первые места, составит 300 тыс. рублей, а участники, занявшие вторые места, получат 200 тыс. рублей. За третье место выплатят 100 тыс. рублей. При этом премии не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Подписанное постановление необходимо для исполнения указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Одна из этих целей - создание возможностей для самореализации и развития талантов.

Финал чемпионата "Профессионалы" пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. За победу на соревнованиях будут бороться представители 61 российского региона, а также около 50 иностранных участников из дружественных стран. Участников разделят на две категории - основную и юниорскую. В основной категории конкурсы пройдут по 35 рабочим специальностям. Конкурсная программа в рамках юниорской категории насчитывает 20 специальностей.

Первый международный чемпионат высоких технологий проходил с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде, он собрал более 150 участников из 32 субъектов России и 5 иностранных государств. Около 200 экспертов оценивали работу ребят. Чемпионат высоких технологий - новый формат соревнований в рамках развития чемпионатного движения страны. В этом году конкурсанты из числа студентов системы среднего профессионального образования и учащихся старших классов школ боролись за победу в восьми компетенциях: "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Летающая робототехника", "Геопространственная цифровая инженерия", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление ЭОГ-проектами", "Биопротезирование" и "Изготовление индивидуальных имплантов".