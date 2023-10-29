Bild опубликовал манифест с правилами жизни в "свободном обществе"

Материал появился на фоне антиизраильских демонстраций в германских городах и насилия со стороны пропалестинских активистов

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Германский таблоид Bild am Sonntag опубликовал обращение "ко всем проживающим в ФРГ людям", в котором авторы объясняют правила мирного сосуществования в федеративной республике. Материал появился на фоне антиизраильских демонстраций в германских городах и насилия со стороны пропалестинских активистов.

"Это обращение ко всем людям, которые живут в Германии", - пишут авторы. "После начала террора со стороны [палестинского движения] ХАМАС мы видим новый уровень ненависти по отношению к нашим ценностям, к демократии, к Германии, - отмечается на титульной странице воскресного выпуска. - Именно поэтому редакция Bild сформулировала этот манифест".

В материале под заголовком "Германия, у нас проблема" приводится 50 пунктов. На титульной странице есть надпись "Уважаемые читатели" на четырех языках - немецком, арабском, турецком и русском. Весь текст же составлен на двух - немецком и арабском.

Одним из первых пунктов в перечне идет напоминание, что в германском обществе "не может быть неверных" и что каждый может исповедовать ту веру, какую хочет. Также авторы указывают на свободу выбора партнера, на уважение к полиции, равноправие в семье, на неприемлемость домашнего насилия, многоженства, ношения ножей и сжигания флагов других государств, а также на необходимость учить немецкий язык.

За последние недели по всей ФРГ было зарегистрировано более 1 200 правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. Состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, более 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 демонстраций были запрещены, свыше 100 полицейских пострадали в одном только Берлине.

8 октября канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства объявил, что запретит в республике деятельность ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и ведет пропаганду.