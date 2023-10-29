Авиакомпания "Победа" выполнила первый рейс из Сочи в Гюмри

Время в пути составило 1 час 15 минут

ТАСС, 29 октября. Лоукостер "Победа" выполнил первый международный рейс из Сочи в город Гюмри Армении, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Сочи.

"Первый международный рейс из Сочи выполнила авиакомпания "Победа". Сегодня, 29 октября, лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи - Гюмри (Армения)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты осуществляются на авиалайнерах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Рейсы в Гюмри будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Время в пути составит 1 час 15 минут.