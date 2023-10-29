Во Франкфурте-на-Майне с ратуши украли флаг Израиля

Как сообщила местная полиция, проводится следствие

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Неизвестные ночью украли флаг Израиля со здания ратуши во Франкфурте-на-Майне (земля Гессен). Об этом сообщила местная полиция.

"Согласно свидетельским показаниям, группа из 10 человек забралась на скамейку, чтобы достать до висящего на балконе ратуши флага Израиля", - говорится в заявлении. Один из них снимал происходящее на камеру. В конечном итоге группа скрылась, забрав флаг с собой, ведется следствие.

В последние дни многие госучреждения ФРГ вывешивают флаги Израиля в знак солидарности на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства объявил, что запретит в республике деятельность движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и ведет пропаганду.

За последние недели по всей ФРГ было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. Состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, более 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 демонстраций были запрещены, свыше 100 полицейских пострадали в одном только Берлине.