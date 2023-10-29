Херсонский заповедник "Аскания-Нова" начал сотрудничать с Сафари-парком Краснодара

Одним из приоритетных направлений сотрудничества будет также обеспечение сохранения и воспроизводства животных, занесенных в Красную книгу

ГЕНИЧЕСК, 29 октября. /ТАСС/. Руководство заповедника "Аскания-Нова" подписало соглашение о сотрудничестве с краснодарским Сафари-парком. Об этом сообщили в Telegram-канале заповедника.

Ранее директор биосферного заповедника Дмитрий Мещеряков сообщил ТАСС, что "Аскания-Нова" сотрудничает уже с ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский", Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи", зоопарком Ростова-на-Дону и ялтинским зоопарком "Сказка".

"Руководством ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" проведена рабочая встреча с руководством краснодарского зоопарка "Сафари-парк". В ходе рабочей встречи обсуждались актуальные вопросы в сферах сотрудничества между учреждениями с целью консультативной и практической взаимопомощи, проведения совместных научных исследований и конференций, обмена редкими видами животных, их сохранения и воспроизводства, а также в вопросах обмена опытом по их содержанию", - сказано в сообщении.

В заповеднике подчеркнули, что одним из приоритетных направлений сотрудничества будет также обеспечение сохранения и воспроизводства животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли.