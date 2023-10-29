Более 90 учащихся и сотрудников школы в Рязани заразились норовирусной инфекцией

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более 90 случаев заболевания норовирусом зарегистрировано среди учащихся и сотрудников школы №1 им. В. П. Екимецкой в Рязани. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области в рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливают причину норовирусной инфекции среди учащихся и сотрудников МБОУ "Школа №1 им. В. П. Екимецкой" в Рязани. Всего с 26 октября зарегистрирован 91 случай. Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в школе приостановлены очные учебные занятия, проводятся дезинфекционные мероприятия. "Отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. Проводятся лабораторные исследования, о результатах которых будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время совместно с сотрудниками прокуратуры проводится внеплановая проверка в отношении школы и организации, осуществляющей питание. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Норовирус проявляется ярко выраженной кишечной симптоматикой: рвота и повышение температуры тела. Норовирусные инфекции передаются с пищей при нарушении правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдении технологии приготовления блюд и правил личной гигиены.