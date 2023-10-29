Аэропорт Пулково принял первый рейс из Абу-Даби

Полеты между Санкт-Петербургом и Абу-Даби будут выполняться каждую неделю по три раза в обе стороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково принял первый рейс национального авиаперевозчика Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways из столицы страны - Абу-Даби, сегодня же из Пулково в Абу-Даби успешно отправился обратный рейс. Аэропорт ожидает роста пассажиропотока между Петербургом и ОАЭ, сообщила журналистам директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы" Асият Халваши.

"У нас увеличивается выездной поток на Арабские Эмираты, плюс мы ожидаем увеличение въездного потока из ОАЭ. <...> На дубайском направлении спрос по отношению к прошлому году вырос на 70%, на египетском - на 55%. Мы ожидаем увеличение спроса до 100%", - рассказала журналистам Асият Халваши.

Как рассказывала ТАСС руководитель представительства Etihad Airways в России Наталья Горюнова, до недавнего времени единственным российским направлением Etihad Airways, имеющей 72 маршрута по миру, оставалась Москва. С запуском рейсов в Петербург авиакомпания расширила свое присутствие на российском рынке. Горюнова отмечала, что прорабатывается возможность открытия авиасообщения Абу-Даби с другими городами России, приоритет отдается городам-миллионникам.

Между Санкт-Петербургом и Абу-Даби полеты Etihad Airways будут выполняться каждую неделю по три раза в обе стороны. В октябре - ноябре вылеты из Пулково в Абу-Даби будут осуществляться в 12:10, с декабря расписание полетов изменится, и самолеты будут вылетать из Петербурга вечером, в 21:15. В обратном направлении рейсы будут отправляться в 14:55. На маршруте будут летать борты Boeing 787 Dreamliner.

"Для туризма Санкт-Петербурга это очень нужные гости, очень высокодоходные. Для сравнения: средний чек среднестатистического туриста в Санкт-Петербурге составляет около 38-40 тыс. за поездку. Туристы из стран Ближнего Востока оставляют больше 100 тыс. Они прибывают не на один день, заинтересованы в высоком уровне сервиса", - отметил председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.