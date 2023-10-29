Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму трубопроводу

В анклав поступает ежедневно около 28,5 млн литров воды, сообщила газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израиль возобновил работу второго из трех трубопроводов, идущих в сектор Газа, и теперь в анклав поступает ежедневно около 28,5 млн литров воды. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на координатора правительственной деятельности на палестинских территориях.

По его данным, это количество составляет чуть более половины от примерно 49 млн литров в день, которые Израиль поставлял в сектор до конфликта. Согласно информации координатора, "в настоящее время для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Газы имеется достаточно воды и продовольствия".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.