29 октября, 13:25
Палестино-израильский конфликт

Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму трубопроводу

В анклав поступает ежедневно около 28,5 млн литров воды, сообщила газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израиль возобновил работу второго из трех трубопроводов, идущих в сектор Газа, и теперь в анклав поступает ежедневно около 28,5 млн литров воды. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на координатора правительственной деятельности на палестинских территориях.

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По его данным, это количество составляет чуть более половины от примерно 49 млн литров в день, которые Израиль поставлял в сектор до конфликта. Согласно информации координатора, "в настоящее время для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Газы имеется достаточно воды и продовольствия".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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