В Дакке завели дела против 1,3 тыс. человек после беспорядков на акции протеста

Как сообщила газета Dhaka Tribune, все подозреваемые являются активистами оппозиционной партии

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Полиция Дакки завела дела против по меньшей мере 1,3 тыс. участников акции протеста оппозиции, на которой произошли стычки с полицией. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune со ссылкой на столичную полицию.

Правоохранители открыли шесть дел по различным правонарушениям, как использование взрывчатых веществ, нападение на сотрудника полиции, кража служебного оружия у сотрудника правоохранительных органов. В каждом деле упомянуты 50 подозреваемых, имена еще нескольких сотен пока не установлены, отмечает газета.

По данным издания, все подозреваемые являются активистами оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP), которая и была организатором акции протеста в субботу. В сопровождавших ее стычках с полицией погиб один страж порядка, десятки человек пострадали. Среди подозреваемых также назван член постоянного комитета BNP Мизра Аббас. Ранее в воскресенье полиция задержала генерального секретаря партии Мирзу Факхрула, причины задержания не уточняются.

В воскресенье BNP проводит стачку, которую партия объявила как реакцию на стычки с полицией накануне. По данным местных СМИ, сторонники BNP сожгли несколько автобусов, в одном из таких эпизодов погиб человек, но при этом численность протестующих на улицах незначительна. Параллельно проходят "акции мира" сторонников правящей партии Авами лиг ("Народная лига").

В Бангладеш в январе 2024 году пройдут всеобщие выборы, на которых правящая с 2009 года премьер Шейх Хасина намерена добиться переизбрания. BNP летом начала активную кампанию уличных протестов, на которых требует отставки Хасины еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование.