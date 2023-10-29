Медведев заявил, что Запад теперь предпочитает чествовать нацистов вместо гениев культуры

По словам зампреда Совбеза РФ, в Европе также не дают работать современным деятелям отечественного искусства

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Западные политики сейчас пытаются "отменить" гениев русского искусства и вместо них предпочитают чествовать "престарелых фашистов", указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

"Рептилоидные русофобы на Западе постоянно пытаются вычеркнуть из истории Пушкина, Достоевского, Толстого, Чайковского, Шостаковича и других российских гениев. Не дают работать в Европе современным деятелям отечественного искусства", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Теперь же, добавил он, "европейские театралы вместе со своими заокеанскими режиссерами охотно устраивают овации престарелым фашистам в своих парламентах, а отнюдь не исполнителям" из России.

22 сентября во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина"). Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата) парламента Энтони Роты. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.