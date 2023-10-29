В Болонье закрыли площадь Двух башен из-за риска обрушения одной из построек

Проведенные технические оценки подтвердили, что памятник, построенный на рубеже ХI-XII веков, нуждается в реконструкции

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Одной из двух башен в итальянском городе Болонья - Гаризенде - грозит обрушение. В связи с этим площадь вокруг нее перекрыли, и, как говорят в муниципалитете, на много лет - пока не завершатся работы по ее укреплению, пишет газета Corriere della sera.

В последнее время эта башня, более низкая, чем вторая - Торре-дельи-Азинелли, всегда немного наклоненная, накренилась еще сильнее. Проведенные технические оценки подтвердили, что памятник, построенный в центре города на рубеже ХI-XII веков, нуждается в реконструкции. Опасения по поводу обрушения укрепили подземные толчки последних недель. Последний из них - магнитудой 4,2 - произошел в районе Ровиго накануне и ощущался не только в области Венето, но и на Паданской равнине, включая Болонью.

В связи с закрытием площади необходимо значительно изменить график движения, в том числе общественного транспорта. Местные торговцы уже протестуют и требуют компенсаций.

Мэр Болоньи Маттео Лепори заверил, что обвала символа города, часто посещаемого горожанами и туристами, не допустят, но работы предстоят достаточно серьезные. При этом он сказал, что неизвестно, сохранится ли после них привычный наклон башни или ее полностью "выпрямят". "Что гарантировано точно, так это то, что башня будет на 100% безопасной на последующие века", - заверил градоначальник, слова которого передает агентство ANSA. Затем он предложил включить обе башни - 48-метровую Гаризенду и Азинелли, которая почти вдвое выше, в Список культурного наследия ЮНЕСКО, куда уже входят портики Болоньи, самые протяженные в мире.