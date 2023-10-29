Всемирная продовольственная программа была вынуждена прервать операции в Газе

Это было связано с неполадками со связью и постоянными проблемами с доступом

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) была вынуждена приостановить все свои операции в секторе Газа из-за неполадок со связью и постоянными проблемами с доступом. В штаб-квартире организации в итальянской столице затруднились ответить на запрос ТАСС и уточнить нынешний статус деятельности в Газе.

"У нас нет пока точной информации. Мы обо всем проинформируем, когда будем ею обладать", - указали в пресс-службе.

Накануне в ВПП сообщали, что утратили связь со своими сотрудниками в секторе Газа. В воскресенье стало известно о разграблении нескольких складов ООН с гуманитарной помощью. "Тысячи мирных жителей в воскресенье утром штурмовали склад ООН в центре сектора Газа, где ВПП ООН хранит некоторые продовольственные товары. Утренние события последовали за 24-часовым отключением связи и постоянными проблемами с доступом, которые привели к остановке всех операций ВПП, сотрудники и партнеры остались без связи с внешним миром", - говорится в воскресном сообщении организации для журналистов. Как уточняется, склад использовался для хранения части гуманитарных грузов, прибывших через Египет, перед их раздачей перемещенным лицам. На складе находилось около 80 тонн смешанных продовольственных товаров, в основном консервы, пшеничная мука и подсолнечное масло.

"Это признак того, что люди теряют надежду, и с каждой минутой их охватывает все большее отчаяние. Они изолированы, страдают от голода и других невзгод на протяжении трех недель", - сказал Самер Абдельджабер, представитель и страновой директор ВПП в Палестине. Он подчеркнул, что необходима гуманитарная пауза, чтобы иметь возможность безопасно и эффективно доставлять нуждающимся людям еду, воду и предметы первой необходимости.

В ВПП также указывают, что нехватка топлива и потеря связи угрожают остановить гуманитарные операции. "Без дополнительных поставок топлива пекарни, работающие с ВПП в секторе Газа, больше не будут работать, а перевозчики не смогут доставлять продукты туда, где они необходимы", - отмечается в сообщении. ВПП намерена оказывать помощь более, чем миллиону людей в Палестине.

При этом агентство ANSA со ссылкой на свои местные источники сообщило, что по факту разграбления складов ООН полиция ХАМАС произвела аресты, а часть награбленного удалось вернуть. Кроме того, пекари в Газе обязались продолжать печь хлеб при условии, что им будет гарантирована безопасность