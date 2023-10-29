Маршруты "Патриотического кольца России" начнут тестировать в 2024 году в трех городах

Как сообщили в Думе, в планах сделать Волгоград центральным городом для координации проекта

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Туристический проект "Патриотическое кольцо России" будет запущен для школьников в тестовом режиме в 2024 году в трех городах России - Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

"Волгоград, Москва, Санкт-Петербург - три города основных, в которых уже есть инфраструктура и люди, которые готовы принимать [туристов]. Это три города, на которых в следующем году будут отрабатываться маршруты ["Патриотического кольца России"], чтобы в дальнейшем было понимание, какое количество школьников, в какие сроки и как можно привозить комфортно. Чтобы были нормальные условия размещения, экскурсионные программы, логистика", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2024 году в планах сделать Волгоград центральным городом для координации проекта "Патриотическое кольцо России". По словам Волоцкова, сейчас готовится единая концепция проекта, которая будет учитывать транспортные и гостиничные возможности регионов-участников, экскурсионные программы, в том числе досуговые и спортивные мероприятия. На финишный этап подготовки концепции профильные ведомства выйдут в декабре этого года, добавил депутат.

О проекте

Проект "Патриотическое кольцо России" призван объединить все патриотические маршруты по стране и включить их в федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России. Внутрирегиональные маршруты уже сформированы в 51 субъекте РФ, они станут основой общей концепции. Планируется включить поездки школьников по местам боевой славы в обязательную образовательную программу российских школ, чтобы максимальная часть подрастающего поколения побывала в городах воинской славы, посетила музеи и монументы, в том числе Мамаев курган в Волгограде.