В Москве Южный речной вокзал посетили свыше 200 тыс. человек за полгода

Всего для гостей провели более 250 бесплатных мероприятий

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более 250 бесплатных мероприятий состоялось на обновленном Южном речном вокзале в Москве за полгода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Уже полгода для вас работает обновленный Южный речной вокзал. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, за это время его посетили более 200 тыс. человек, для гостей провели свыше 250 бесплатных мероприятий", - говорится в публикации.

Уточняется, что с наступлением холодов бесплатные мероприятия проходят в здании вокзала.

"Обновленный Южный речной вокзал стал популярным местом отдыха у москвичей и гостей города. В здании регулярно проходят бесплатные мероприятия, можно почитать книжку в зоне библиотеки, воспользоваться Wi-Fi, посетить смотровую площадку и ресторан. Кроме того, вокзал выполняет важную транспортную функцию. Здесь останавливаются электросуда второго регулярного речного маршрута. С начала летней навигации причалы приняли и отправили в другие города более 140 круизных теплоходов, на борту которых было 13 тыс. пассажиров", - отметил Ликсутов, слова которого приводит департамент.