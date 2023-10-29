В Росавиации сообщили о временном закрытии аэропорта Махачкалы

В связи с проникновением посторонних на летное поле самолеты перенаправляются на запасные аэродромы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы закрыт в связи с проникновением посторонних на летное поле, говорится в сообщении Росавиации. Самолеты перенаправляются на запасные аэродромы.

"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, - отмечается в сообщении. - Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы".

В Росавиации отметили, что меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.

Несколько сотен человек принимают участие в акции протеста, которая проходит на прилегающей к махачкалинскому аэропорту территории, куда в воскресенье вечером приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС. По данным табло аэропорта, самолет прибыл из Тель-Авива в Махачкалу в 19:17 мск. Часть протестующих вошли в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров данного рейса.