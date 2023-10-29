ДУМ РФ призвало мусульман не участвовать в межнациональных и межрелигиозных конфликтах

Президиум ДУМ призвал федеральные и местные органы власти незамедлительно реагировать на инциденты

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ призвал мусульман не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ДУМ в связи с антисемитскими происшествиями в регионах РФ на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

"Мы настоятельно призываем российских мусульман <...> не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине - России, - говорится в заявлении. - Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными".

Президиум ДУМ призвал федеральные и местные органы власти незамедлительно реагировать на инциденты. "Готовы объяснить представителям органов власти отношение ислама к подобным эксцессам и заявляем о необходимости интенсификации государственно-конфессионального взаимодействия, не дожидаясь обострения ситуации", - добавили в ДУМ.

С аналогичным призывом к миру выступил и главный раввин России Берл Лазар. Он отметил, что в России отношения между народами и конфессиями веками строились на принципах доверия и взаимного уважения, однако сейчас, как показывают события последних дней, этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность. Лазар, в частности, обратил внимание на имевшую место "оголтелую пропаганду экстремизма и террора в соцсетях".

По словам раввина, федеральные власти делают все возможное, чтобы защитить основы межнационального мира в стране, однако и все жители России, представители разных народов, конфессий и культур, отметил он, должны внести в это свой вклад.

"Поэтому я обращаюсь сегодня ко всем нашим братьям и друзьям с призывом: каждый должен сделать все возможное, чтобы сохранить эту уникальную атмосферу взаимного уважения и поддержки, которая делает Россию местом, где хорошо жить. Если сейчас мы позволим экстремистам сжечь мосты нашей дружбы - потом их построить заново будет очень непросто", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Берла Лазара.