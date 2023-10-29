ГУ МВД России по СКФО предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций

Возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки)

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Главное управление МВД РФ по СКФО предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Уйташ г. Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. <…> Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции статьей предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста сроком до 15 суток. Попытки применения насилия к представителям органов правопорядка, иные проявления агрессии в зависимости от тяжести совершенного деяния могут повлечь за собой уголовную ответственность.

"Предупреждаем, что к уголовной ответственности также будут привлечены лица, которые подстрекают к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни. Ответственность за данные деяния предусмотрена ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - прим. ТАСС)", - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Как подчеркнули в главке МВД, личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения.

Позже стало известно, что прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Уйташ", - говорится в сообщении.