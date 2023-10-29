В Израиле заявили, что следят за событиями в Дагестане

Власти страны рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане, где проходит акция протеста в аэропорту Махачкалы, и рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что "Государство Израиль со всей серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире".

"Посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев в этой стране", - проинформировали в канцелярии Нетаньяху и МИД Израиля.

Несколько сотен человек принимают участие в акции протеста, которая проходит на прилегающей к махачкалинскому аэропорту территории, куда в воскресенье вечером приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта.

В правоохранительных органах Дагестана сообщили ТАСС, что сотрудники силовых структур взяли под усиленную охрану территорию аэропорта Махачкалы в связи с проходящей на ней акцией протеста.