Прокурор МУС призвал Израиль работать над доставкой гуманитарной помощи в Газу

Ахмед Хан рассказал, что "пытался добраться до сектора Газа", но ему это не удалось

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмед Хан призвал Израиль уважать международное гуманитарное право и работать над доставкой гуманитарной помощи жителям сектора Газа. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, прошедшей на контрольно-пропускном пункте "Рафах", расположенном на границе Египта и палестинского анклава.

"Палестинцы не являются стороной этого конфликта <...> Израиль должен работать над доставкой продовольствия и медикаментов палестинским гражданам и содействовать поступлению гуманитарной помощи", - сказал прокурор. "Израиль должен уважать международное гуманитарное право и нести моральную и юридическую ответственность за соблюдение правил ведения боевых действий", - подчеркнул Хан.

Прокурор МУС рассказал, что "пытался добраться до сектора Газа", но ему это не удалось. "Я хотел встретиться с мирными жителями в Газе, чтобы услышать их мнение, потому что они заслуживают справедливости", - сказал он, подчеркивая, что "расследование ситуации в Палестине очень важно".

Прокуратура МУС начала расследование на палестинских территориях в 2021 году. Расследования касаются возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в секторе Газа израильскими силами, ХАМАС и другими вооруженными палестинскими группировками. Как подчеркнул Хан в интервью агентству Reuters 12 октября, предполагаемые преступления, совершенные в ходе нынешнего обострения конфликта, также подпадают под мандат прокуратуры.