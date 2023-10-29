Муфтий Дагестана обратился к участникам акции в аэропорту Махачкалы, назвав ее ошибкой

Ахмад Абдулаев призвал к мирному решению вопроса, связанного с регулярным рейсом из Тель-Авива

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев назвал проведение протестной акции в аэропорту Махачкалы ошибкой и призвал жителей к решению вопроса, связанного с регулярным рейсом из Тель-Авива, мирным путем. Обращение опубликовано в Telegram-канале муфтията региона.

"Что касается сегодняшней акции, это я искренне говорю, вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы очень понимаем, воспринимаем очень болезненно, но все-таки то, что из Израиля самолет летает сюда, такими вариантами, такими акциями не запретишь. Мы с соответствующими людьми будем говорить и дальше будем стараться решать этот вопрос по-другому, не эмоциями, не митингами, а соответствующим образом", - сказал Абдулаев.

Также муфтий пожелал жителям терпения и спокойствия.

Обращение омбудсмена Дагестана

К протестующим обратился и омбудсмен Дагестана Джамал Алиев. В своем Telegram-канале он призвал жителей не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия.

"Не позволяйте подстрекателям управлять вашими эмоциями, они толкают людей на неправомерные действия, пользуясь ситуацией. <…> Помните, от ваших действий могут пострадать ни в чем не повинные люди, то, что происходит сейчас, не поможет никому. Это может привести только к расколу внутри нашей многонациональной республики, дестабилизации, внутреннему конфликту", - написал Алиев.

Обращение имама Дербента

Имам Джума-мечети Дербента (древнейшей в России и одной из старейших в мире) Хаджи Сеид Хашим Миртеибов также призвал дагестанцев не поддаваться на провокации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Дербента.

"Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, как против нашего государства активно ведется информационная война. Весь мир должен понять, что необходимо жить по принципу объединения, ведь в единстве - сила. Мы стремимся жить в мире и согласии со всеми народами. На фоне обострения палестино-израильского конфликта мы призываем наших прихожан не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, пресекать любые попытки расколоть наше общество", - цитирует пресс-служба слова Миртеибова.

По его словам, ислам призывает к добру и миру. "Ислам - это религия, которая не приемлет расовую и национальную нетерпимость, предписывает уважать религиозные чувства других людей, жить с ними в мире и согласии, помогать во всех благих и добрых делах, совместно противостоять злу. Наш город Дербент - самый толерантный город, Многовековое присутствие в Дербенте иудеев, христиан и мусульман говорит о том, что мы живем в дружбе, мире и согласии", - добавил имам.

О ситуации в аэропорту Махачкалы

Ранее несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, куда сегодня вечером приземлился очередной рейс из Тель-Авива. Они выступают против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. Следователи возбудили уголовное дело.

Росавиация сообщила, что аэропорт временно закрыт "в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон". Рейсы перенаправляются на другие аэродромы.

Правительство региона в своем Telegram-канале призвало "не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта", а также "не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения". Сообщается, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы.