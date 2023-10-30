Save the Children назвала число погибших в Газе детей за три недели

По данным организации, с 7 октября в результате конфликта погибло более 3 257 детей, из них - не менее 3 195 в Газе, 33 - на Западном Берегу и 29 - в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Число детей, убитых в Газе всего за три недели, превысило число детей, ежегодно погибавших в зонах конфликтов в более чем 20 странах мира за последние три года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной благотворительной организации Save the Children ("Спасти детей").

Организация ссылается на данные министерства здравоохранения Газы и Израиля, согласно которым с 7 октября в результате конфликта погибло более 3 257 детей, из них - не менее 3 195 в Газе, 33 - на Западном Берегу и 29 - в Израиле. В то же время, согласно данным последних ежегодных докладов Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в 2022 году в 24 странах мира погибли 2 985 детей, в 2021 году - 2 515, а в 2020 году - 2 674 ребенка в 22 странах. Таким образом, "число детей, убитых всего за три недели в секторе Газа, превышает количество детей, ежегодно погибавших в вооруженных конфликтах во всем мире (более чем в 20 странах) в последние три года", - отмечается в заявлении.