В России могут увеличить срок подачи иска о неправомерном увольнении

Замруководителя ЛДПР Сергей Леонов пояснил, что на практике одного месяца часто не хватает

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, увеличивающий сроки подачи иска о неправомерном увольнении с работы до двух месяцев. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В Трудовой кодекс предлагается внести изменения, согласно которым работник получит право обратиться в суд за разрешением спора о неправомерном увольнении в течение двух месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении или трудовой книжки. Сейчас срок подачи иска ограничен одним месяцем.

"Дело в том, что на практике месяца часто не хватает по объективным причинам: необходимо найти юриста, собрать все документы, подготовить иск, мотивированное исковое заявление и успеть подать его в суд. А пропуск срока позволяет ответчику потребовать от суда отказать в иске, что часто и происходит", - пояснил ТАСС один из авторов проекта, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Он также привел статистические данные, согласно которым за 2022 год в суды поступило 3,3 тыс. исков о неправомерном увольнении. "Однако, по данным опроса ВЦИОМ, только в 6% случаев работники готовы судиться с работодателем, а значит, еще порядка 50 тыс. граждан в суд не обращались, в том числе из-за жестких сроков давности. Мы хотим помочь им защитить свои права", - заключил Леонов.