Россиян ждут трехдневные выходные

В России в начале ноября также запланирована сокращенная рабочая неделя

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Три выходных дня - 4, 5 и 6 ноября - ожидают россиян после этой рабочей недели в связи с празднованием Дня народного единства. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу сокращается на один час, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства России.

Также в начале ноября в России запланирована сокращенная рабочая неделя. Поскольку пятница, 3 ноября, является предпраздничным днем, продолжительность рабочего времени сократят на один час.

Выходной в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября, перенесут на понедельник. Таким образом, 6 ноября станет выходным днем.