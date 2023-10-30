В шести регионах России ожидается теплая погода

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, повышение температуры воздуха будет обусловлено воздушными массами из Африки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московская, Курская, Воронежская, Белгородская области, Краснодарский и Приморский края окажутся в "очаге тепла" на этой неделе. На юге России ожидается настолько теплая погода, что можно будет окунуться в море, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода, обусловленная воздушными массами из Африки, будет характерна не только для Москвы, но и для Курской, Белгородской, Воронежской областей, где температура до четверга включительно будет до плюс 15-17 градусов. Это сентябрьская погода. В Краснодарском крае прогнозируется до плюс 21-25 градусов, и дело тоже будет в египетском воздухе", - рассказал он.

Ранее метеоролог сообщил, что в столице на этой неделе прогнозируются до плюс 10-12 градусов днем.

По словам Вильфанда, благодаря такой погоде в Краснодарский край вернется бархатный сезон на несколько дней. "Температура воды сейчас плюс 18-19 градусов. Каждый человек сам должен решать, конечно, но когда температура воздуха около 25 градусов и такая температура воды, грех не окунуться и забыть о том, какой сейчас месяц", - сказал он.

Очень теплая погода также ожидает Приморский край в ближайшие три дня. Воздух будет прогреваться до плюс 15-17 градусов. "Эти регионы будут в очаге тепла на этой неделе", - отметил Вильфанд.