Общественный телеканал Молдавии не разрешил кандидату в мэры Кишинева выступить на русском

Диана Караман покинула дебаты и назвала произошедшее дискриминацией

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Общественный телеканал "Молдова-1" отказал кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова Диане Караман представить свою избирательную программу на русском языке. В ходе дебатов политику выключили микрофон и настоятельно попросили говорить на румынском.

"Вынуждена вас прервать. Говорите, пожалуйста, на румынском, согласно правилам передачи", - предупредила ведущая. Караман была вынуждена покинуть дебаты, разметив на своих страницах в социальных сетях видеообращение из студии. "Мне не дают представить свою программу только потому, что я говорю на русском зыке. Это дискриминация. Все международные инстанции должны высказать свое мнение по этому поводу", - призвала она.

Депутат парламента также обратилась к находившемуся в студии директору телеканала Корнелиу Дурнеску, отметив, что ведущая нарушает конституцию страны, в которой сказано, что государство гарантирует право на функционирование русского языка. Однако Дурнеску согласился вести диалог только путем официальной переписки.

Языковой вопрос в Молдавии имеет болезненный характер. В 1989 году на волне перестройки население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить вместе с молдавским языком в качестве второго государственного и русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Однако депутаты парламента отказались, русский был объявлен языком межнационального общения вместе с государственным молдавским. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.

Споры вокруг языка разгорелись после прихода к власти Партии действия и солидарности, немалая часть которой считает, что Молдавия должна объединиться с Румынией. По их инициативе парламент одобрил переименование государственного языка в румынский в конституции. Решением Конституционного суда русский был лишен статуса языка межнационального общения.

Всеобщие выборы в местные органы власти Молдавии назначены на 5 ноября.