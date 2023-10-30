Росавиация поручила перевозчикам создать канал связи для пассажиров аэропорта Махачкалы

Руководители авиакомпаний должны принять меры по недопущению скопления граждан в аэропортах отправления, также отметили в агентстве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Росавиация попросила компании, занимающиеся воздушными перевозками, обеспечить работу своих кол-центров в усиленном режиме, создать выделенный канал связи для вылетающих из Махачкалы или прилетающих в нее. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Росавиации.

"В связи со временным закрытием аэропорта Махачкала на прием воздушных судов обратили внимание руководителей авиакомпаний на необходимость информирования пассажиров об изменении расписания рейсов в столицу Дагестана. Попросили усилить работу кол-центров, обеспечив выделенный канал связи для пассажиров, вылетающих из Махачкалы или прилетающих в нее", - отмечается в сообщении.

Кроме того, руководители авиакомпаний должны принять меры по недопущению скопления пассажиров в аэропортах отправления. В Росавиации также напомнили о необходимости соблюдения прав пассажиров в рамках требований федеральных авиационных правил.

Аэропорт Махачкалы будет закрыт до 6 ноября в связи с инцидентом, произошедшим 29 октября, когда несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.