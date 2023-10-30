30 октября, 00:00

Минпромторг пояснил, почему лекарства из Индии не включат в параллельный импорт

Антон Вергун/ ТАСС
© Антон Вергун/ ТАСС

Это может негативно отразиться на качестве и безопасности препаратов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минпромторг выступает против завоза в страну лекарств из Индии в рамках параллельного импорта, так как это может негативно сказаться на здоровье граждан. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Екатерины Приезжевой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"). Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

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"В части вопроса возможного параллельного импорта лекарственных препаратов и медицинских изделий из Республики Индия Минпромторг России против включения данной продукции в перечень товаров, так как это может негативно отразиться на качестве и безопасности и привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья граждан Российской Федерации", - указано в документе.

В августе Даванков в письме заместителю председателя правительства России - министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову просил рассмотреть возможность закупки на рупии в рамках параллельного импорта лекарств, произведенных как в Индии, так и других странах. Это предложение он сделал на фоне заявления бывшего главы российского Минфина Михаила Задорнова о том, что одной из причин ослабления обменного курса рубля являются "зависшие" в Индии рупии. Позже слова экономиста опровергли в Минэнерго.

В ответе Минпромторга Даванкову также представлены позиции других российских ведомств. Минэкономразвития указало, что Индия входит в число основных поставщиков фармацевтической продукции в страну. Так, в 2022 году импортировано лекарственных средств на сумму свыше $567 млн с долей в общем объеме импорта из страны в 13%. "Однако сохраняет актуальность вопрос качества лекарственных средств и фармацевтических субстанций индийского производства, поступающих на российский рынок. По данным Минздрава России, доля изъятых в 2022 году недоброкачественных лекарственных средств, выпущенных производителями Индии (28 серий), среди недоброкачественных средств зарубежного производства (58 серий) составила 48,3% (за 2021 год - 35,1%)", - следует из ответа.

Федеральная антимонопольная служба указала, что ни лекарственные препараты, ни медицинские изделия не включены в перечень товаров, для которых применим механизм параллельного импорта. 

Теги:
РоссияДаванков, Владислав Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
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