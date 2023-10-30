В трех районах Камчатки на фоне извержения вулканов создали резерв воды и продовольствия

Оперативные службы перевели в режим повышенной готовности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Необходимый резерв воды, продовольствия и средств индивидуальной защиты сформирован в муниципальных районах Камчатки, в которых сейчас извергаются сразу три вулкана - Шивелуч, Ключевской и Безымянный. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Сегодня утром на Ключевском вулкане произошел еще один пепловый выброс высотой примерно 7 тыс. м. Шлейф сейчас идет в сторону Усть-Камчатска и Крутоберегова. Принимая во внимание наличие рядом населенных пунктов и возможное выпадение пепла, мы готовились, учитывали ситуацию, которая произошла весной текущего года. По информации главы Усть-Камчатского района сейчас идет предупреждение населения. Ветра сильного нет, в связи с этим мы ожидаем небольшое выпадение пепла. Если ветер усилится, то он поможет унести пепел в Камчатский залив. При этом все запасы воды, средств индивидуальной защиты, сил и средств приведены в повышенную готовность, и созданы соответствующие резервы. В случае необходимости на территорию готовы выдвинуться специалисты для оказания помощи. Сейчас находятся в повышенной готовности Усть-Камчатский, Быстринский районы и Мильковский округ", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Романа Василевского.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, в населенных пунктах также создан необходимый запас продовольствия.

Кроме того, глава региона Владимир Солодов поручил Василевскому проработать с институтом вулканологии потребности в обеспечении точных прогнозных исследований.

Активность вулкана Ключевская сопка возросла на Камчатке, только за последние сутки он четырежды выбросил пепел на высоту до 7,5 км. Извержение представляет угрозу для движения низколетящих самолетов, спасатели на Камчатке предупреждают о повышенном риске ДТП в связи с возможным ухудшением видимости на трассе Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.