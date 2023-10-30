В Московском регионе 1 ноября может стать одним из самых теплых в истории

Днем воздух прогреется до плюс 12-13 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Температура воздуха до плюс 12-13 градусов прогнозируется в Москве и Подмосковье 1 ноября. Это очень близко к рекордным показателям, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Среда станет не только самым теплым днем недели, но и одним из самых теплых 1 ноября за весь период метеорологических наблюдений. Рекорд составляет 12,6 градуса, и он был установлен в 1934 году, а мы ожидаем плюс 10-12 градусов в самой столице и до плюс 13 градусов по области", - рассказал он.

Теплая погода будет обусловлена поступлением воздушных масс из Африки. "Это будет африканская, египетская, точнее, погода. Экстремальное тепло. В четверг температура немного понизится - до плюс 5-10 градусов, в пятницу - до плюс 3-4 градусов. Но это тоже выше нормы", - отметил Вильфанд.

При этом 5 и 6 ноября в Москве может вновь потеплеть - до плюс 5-7 градусов.