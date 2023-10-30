Российские соотечественники в Венесуэле осудили русофобскую кампанию Запада

В ходе ежегодной Страновой конференции ее участники, в частности, выступили против попыток отмены российской культуры и фальсификации истории

КАРАКАС, 30 октября. /ТАСС/. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) Венесуэлы на ежегодной Страновой конференции осудил кампанию русофобии, развернутую в мире западными странами. "Делегаты конференции осудили и выразили протест против русофобии, дискриминации русского языка, искусства, российского спорта, против попыток отмены российской культуры и фальсификации истории", - сообщила председатель КСОРС Венесуэлы Вера Лядских корреспонденту ТАСС. Она подчеркнула, что "в дружественной Венесуэле наши соотечественники не сталкиваются с русофобией".

Председатель КСОРС отметила, что конференция прошла в преддверии Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, под названием "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей - залог единства российских соотечественников", которая пройдет в Москве 1-2 ноября.

"На Всемирной тематической конференции в Москве, участие в которой примут более 155 руководителей и активистов общественных объединений соотечественников из 82 стран мира, мы рассчитываем обменяться мнениями с коллегами, узнать новые тенденции в работе Координационных советов организаций российских соотечественников других стран, наметить планы на будущее", - сообщила Лядских.