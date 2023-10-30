Спрос российских айтишников на аренду жилья в Таиланде за два года вырос в четыре раза

Еще одним центром притяжения для IT-специалистов в Азии стал Куала-Лумпур, рассказала ведущий эксперт филиала Tranio на Пхукете Светлана Романюк

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спрос на аренду жилья в Таиланде со стороны российских айтишников за два последних года вырос в четыре раза. Об этом ТАСС сообщила ведущий эксперт филиала Tranio (международный брокер недвижимости) в Таиланде (остров Пхукет) Светлана Романюк.

"Спрос сотрудников IT-компаний на аренду жилья в Таиланде этой осенью высокий, особенно в свете увеличения срока безвизового въезда для россиян. Можно сказать, что за последние два года (октябрь 2023 к октябрю 2021 года) спрос в этом сегменте вырос примерно в четыре раза, но более выраженный всплеск пришелся на 2022 год", - рассказала Романюк.

По ее словам, чаще релоканты предпочитают аренду, а не покупку недвижимости, но сейчас снимают жилье не только на зиму, но и на длительный срок. При долгосрочном контракте аренда апартаментов на Пхукете обходится в среднем от $500 до $1 тыс. в месяц. Она напомнила, что россиянам сейчас доступен безвизовый въезд в Таиланд на 90 дней с правом бесплатного продления на 30 дней. "После этого допустимо пересечь границу и совершить повторный въезд в страну еще на 90+30 дней, что в сумме дает 240 дней пребывания. Поэтому многие айтишники в этом году перевозят на Пхукет семьи, решают вопрос с устройством детей в местные международные школы, а районы острова постепенно становятся "русскими", - добавила собеседница агентства.

Еще одним центром притяжения для айтишников в Азии стал Куала-Лумпур, который можно назвать "бюджетным Сингапуром", считает Романюк. По ее словам, этот мегаполис активно развивается, там есть крупные технологические университеты и коворкинги, но стоимость жизни пока невысокая. "Крупное сообщество удаленщиков также сложилось на острове Бали, который в силу профиля местных IT-компаний стал своеобразной "крипто-столицей" в Юго-Восточной Азии. Некоторые удаленщики из России и стран Европы работают на Филиппинах и во Вьетнаме, но пока чаще в формате "зимовки", а не постоянного пребывания", - добавила эксперт.

В тройку направлений Юго-Восточной Азии, которые интересуют российских релокантов, включая IT-специалистов, входят Бали, Таиланд (Пхукет) и Вьетнам (Нячанг), высказал мнение в беседе с ТАСС руководитель офиса Homeapp во Вьетнаме Олег Морозов. По его словам, с февраля 2022 года потоки "удаленщиков" в регион увеличились в разы. "Если раньше так называемые "зимовщики" во Вьетнаме снимали недвижимость по принципу самое дешевое - условно, их интересовал бюджет на аренду $200-300 в месяц, то сейчас, например, в одном из комплексов, где аренда начинается от $800, половина из двухсот апартаментов заселена гражданами России", - рассказал эксперт. По словам Морозова, для граждан России безвизовый режим во Вьетнаме действует 45 дней, далее можно получить визу онлайн на три месяца с возможностью продления на три месяца на месте.