Аэропорт Махачкалы, предварительно, возобновит работу 31 октября

В Росавиации сообщили, что открыть аэропорт смогут только после тщательной проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории правоохранительными органами

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы, предварительно, будет открыт в ночь на вторник. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

"В связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы (Уйташ, код ICAO: URML) скорректировали НОТАМ (извещение летному составу - прим. ТАСС). Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 мск 31 октября 2023 года", - отмечается в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что открыть аэропорт смогут только после тщательной проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории правоохранительными органами.

Ранее в Росавиации сообщали, что аэропорт Махачкалы будет закрыт до 6 ноября в связи с инцидентом, произошедшим 29 октября, когда несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.