На Камчатке возле села Апука укрепят более 400 м береговой полосы

Населенный пункт регулярно оказывается в зоне подтопления из-за перелива песчаных кос морской водой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 400 м береговой полосы укрепят биг-бэгами (мешками) возле села Апука на Камчатке, которое регулярно оказывается в зоне подтопления из-за перелива песчаных кос морской водой. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Берегоукрепление в селе Апука Олюторского муниципального района подходит к завершающему этапу. Биг-бэгами будет уложено около 400 метров береговой полосы", - говорится в сообщении.

Глава региона Владимир Солодов в ходе оперативного совещания в понедельник отметил, что подобные работы нужно проводить заблаговременно, а не в период зимних штормов. Такие конструкции хорошо зарекомендовали себя при берегоукреплении косы до поселка Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального района.

Село Апука находится в Олюторском муниципальном районе на расстоянии 1 300 километров от Петропавловска-Камчатского. Из-за штормов в Охотском море населенный пункт регулярно подтапливает.