В Якутске учебные корпусы, спортобъекты и общежития СВФУ отремонтируют в 2024 году

Общий объем требуемого финансирования составляет почти 250 млн рублей

ЯКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт проведут в 2024 году на объектах Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске - трех учебных корпусах, трех спортивных объектах и четырех общежитиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В 2024 году будут реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов вуза. Туда вошли три учебных корпуса - корпус факультетов естественных наук, учебный корпус военного учебного центра, учебно-лабораторный корпус, три спортивных объекта - стадион "Юность", легкоатлетический манеж, спортивный зал №3, а также четыре общежития: №17, №18, №20, №7. Итого 10 объектов", - сообщили в вузе со ссылкой на проректора по развитию и эксплуатации имущественного комплекса СВФУ Евгения Куприянова.

Общий объем требуемого финансирования составляет почти 250 млн рублей. На время ремонтных работ в общежитиях принято решение, что студентов вуза отправят на дистанционное обучение с 1 мая.

Как уточнили в вузе, семь перечисленных объектов будут задействованы летом 2024 года на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии". "Также в рамках подготовки к предстоящим играм в текущем году был профинансирован ремонт в общежитиях №6, №8 и №9, где будут проживать участники игр, - рассказали в университете. - Так, во всех трех общежитиях проведены внутренняя отделка, ремонт напольных покрытий, также в общежитии №8 поменяли светильники внутреннего освещения, в №6 - заменили деревянные оконные блоки на окна ПВХ".

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. В 2024 году они пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Власти Якутии ожидают приезд представителей не менее 35 стран.