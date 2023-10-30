Боаоский форум на Хайнане в 2024 году пройдет ориентировочно 26-29 марта

Его задачей будет "облегчить международное сотрудничество перед лицом вызовов", отметил председатель совета директоров БАФ Пан Ги Мун

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Боаоский азиатский форум (БАФ) в 2024 году пройдет в южнокитайской провинции Хайнань ориентировочно 26-29 марта. Об этом сообщил председатель совета директоров БАФ, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на странице БАФ в социальной сети WeChat, это заявление Пан Ги Мун сделал в понедельник в ходе второго Всемирного форума экономического развития и безопасности, проходящего в городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай). "В 2024 году ежегодный Боаоский форум пройдет в китайской провинции Хайнань ориентировочно 26-29 марта", - заявил бывший генсек ООН.

По его словам, этот вопрос обсуждался 29 октября на заседании совета директоров БАФ. Пан Ги Мун добавил, что в следующем году Боаоский форум сосредоточится на ключевых проблемах развития, с которыми сталкиваются страны Азиатского региона и весь мир. Его задачей будет "облегчить международное сотрудничество перед лицом вызовов".

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года и насчитывает около 30 стран-участниц (государства Азиатско-Тихоокеанского региона). В 2020 году он не состоялся из-за пандемии, в 2021-м и 2022-м был организован в очном формате, а в нынешнем прошел 28-31 марта. БАФ называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и всех прочих регионов мира. Власти Китая уделяют его развитию большое внимание и рассматривают этот механизм в качестве эффективного инструмента мягкой дипломатии, которая способствует активизации и укреплению международных контактов Пекина.