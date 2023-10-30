Посольство РФ на Кубе назвало позорным актом конкурс с нацистской формой в гаванском клубе

В диппредставительстве отметили, что ценят меры, принятые кубинскими властями, а также реакцию общественности

ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Посольство России на Кубе решительно осудило и назвало позорным актом выступление на костюмированной вечеринке в одном из гаванских клубов участника в нацистской форме. Соответствующее заявление дипмиссия опубликовала в своем Telegram-канале в воскресенье.

"По данным местных СМИ, в ночь на субботу, 28 октября, в культурном центре кубинской столицы прошла вечеринка в честь Хэллоуина, в рамках которой состоялся костюмированный бал, на котором награду получил костюм лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Со стороны посольства России на Кубе мы решительно отвергаем и осуждаем этот позорный акт, который представляет как норму фигуру, ответственную за гибель миллионов людей. Наша страна заплатила очень высокую цену в борьбе со злом нацизма: в общей сложности 27 млн советских граждан, в большинстве своем мирных граждан, погибли на полях сражений, из-за голода и болезней, а также под постоянными бомбардировками фашистов в годы Великой Отечественной войны, - говорится в заявлении. - Мы ценим реакцию кубинской общественности, а также своевременные меры, принятые властями, и уверены, что подобные прискорбные инциденты никогда не произойдут на кубинской земле, жители которой разделяют высокие ценности борьбы с нацизмом и расизмом".

Ранее местный новостной портал Cubadebate сообщил, что в Гаване культурный центр Maxim Rock закрыли на время расследования обстоятельств вечеринки по случаю Хэллоуина, во время которой первый приз на конкурсе костюмов получил участник, переодетый в члена воинских формирований нацистской Германии (по другой версии, участник изображал Адольфа Гитлера). Портал опубликовал фото с мероприятия, на котором запечатлен момент, когда находящийся на сцене молодой человек вскидывает руку в нацистском приветствии. Новость вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях.