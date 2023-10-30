Кубинский институт музыки осудил конкурс с нацистской формой в клубе Гаваны

Подобного рода инциденты "грубо нарушают культурную политику Кубинской революции", отметили в учреждении

ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Кубинский институт музыки назвал "гнусным событием" выступление на костюмированной вечеринке в одном из гаванских клубов участника в нацистской форме.

"Инцидент сразу же вызвал возмущение нескольких человек, которые выразили свое неприятие столь гнусного события как в социальных сетях, так и посредством прямых жалоб представителям власти, - говорится в сообщении на странице организации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Прискорбные инциденты, подобные этому, которые грубо нарушают культурную политику Кубинской революции, попирают мораль и принципы, на которых основан кубинский социальный проект, и задевают антифашистские, антирасистские и антисионистские чувства граждан, заслуживают всего нашего осуждения и получат самый энергичный отклик со стороны институтов культуры".

Институт отмечает, что занимается "выяснением фактов, проведением соответствующих анализов для принятия решений по каждому ответственному за мероприятие".

Ранее местный новостной портал Cubadebate сообщил, что в Гаване культурный центр Maxim Rock закрыли на время расследования обстоятельств вечеринки по случаю Хэллоуина, во время которой первый приз на конкурсе костюмов получил участник, переодетый в члена воинских формирований нацистской Германии (по другой из версий, участник изображал Адольфа Гитлера). Портал опубликовал фото с мероприятия, на котором запечатлен момент, когда находящийся на сцене молодой человек вскидывает руку в нацистском приветствии. Новость вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Посольство России на Кубе решительно осудило инцидент и назвало произошедшее позорным актом.