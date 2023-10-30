Клишас призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в Дагестане

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству подчеркнул, что палестино-израильский конфликт не является поводом для разжигания межнациональной розни в России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Организаторов и участников массовых беспорядков в Дагестане необходимо привлечь к уголовной ответственности. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Организаторы и участники массовых беспорядков в Дагестане должны быть привлечены к уголовной ответственности, а правопорядок в республике - восстановлен в кратчайшие сроки", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Клишас подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не является поводом для разжигания межнациональной розни в России. "Реакция правоохранительной системы должна быть предельно жесткой и оперативной", - заключил он.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. Глава региона Сергей Меликов заявлял, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).