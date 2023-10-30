В Приамурье с начала 2023 года родителям первенцев выплатили почти 60 млн рублей

Размер единовременной выплаты на одного ребенка в регионе составляет 34,3 тыс. рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка в этом году по нацпроекту "Демография". Общая сумма выплат составила 59,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Единовременную выплату при рождении первого ребенка в этом году получили родители 1 739 первенцев", - говорится в сообщении. Общая сумма выплат составила 59,2 млн рублей.

Размер единовременной выплаты на одного ребенка в Приамурье составляет 34,3 тыс. рублей. Средства для предоставления указанной выплаты выделяются из федерального и областного бюджетов. Господдержка оказывается в виде ежемесячных и единовременных выплат. Деньги при рождении детей амурчанам выделяют в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который является частью нацпроекта "Демография".

В 2022 году единовременную выплату при рождении первого ребенка получили более 2,6 тыс. родителей на общую сумму 77,3 млн рублей.