При появлении велополос 83% пользователей электросамокатов перестанут ездить по тротуарам

Согласно результатам опроса "STEP. Транспортные решения" и "Юрент", в настоящее время 62% пользователей СИМ передвигаются по тротуарам и велодорожкам

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 80% пользователей электросамокатов готовы перестать ездить по тротуарам, если в городе появится больше выделенных велодорожек. Об этом говорится в совместном опросе компании "STEP. Транспортные решения" и сервиса кикшеринга "Юрент", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"83% пользователей электросамокатов перестали бы ездить по тротуарам, если бы в их городе появились выделенные велополосы на проезжей части", - сказано в исследовании.

Согласно результатам опроса, в настоящее время 62% пользователей средств индивидуальной мобильности передвигаются по тротуарам и велодорожкам, а 21% из них едут исключительно по тротуарам. Еще четверть респондентов ответили, что они ездят "как придется", и только 3,5% сейчас передвигаются на самокате по проезжей части. "Подавляющее большинство опрошенных (95%) выбирают тротуар из-за отсутствия специальной велоинфраструктуры и соображений безопасности: почти половина респондентов (45%) уверены, что на проезжей части их может сбить автомобиль", - сказано в исследовании.

70% опрошенных считают, что появление в городе специальной разметки и знаков для средств индивидуальной мобильности позволит сделать движение на самокатах и велосипедах комфортнее и безопаснее как для самих пользователей, так и других участников дорожного движения. Вместе с тем 43% опрошенных положительно оценивают введение правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, но считают, что необходимо следить за их соблюдением, а 40% респондентов полагают, что снизить аварийность с самокатами помогло бы ограничение скорости для автомобилей и отмена нештрафуемого порога скорости в 20 км/ч для машин.

Главными проблемами в эксплуатации электросамокатов, по данным опроса, являются отсутствие выделенных велополос, удобных переездов и съездов, а также небезопасная среда поездок. Пользователей кикшеринга также беспокоит проблема парковки. Так, среди них 67% считают главной проблемой стоящие посреди тротуаров или велодорожек самокаты, еще 52% недовольны, когда СИМ валяются, около 40% респондентов назвали проблемой самокаты, мешающие проходу к зданиям, входу в метро.

Более половины опрошенных ответили, что всегда паркуются на специализированных парковках, и только четверть оставляют самокаты в неположенном месте, но лишь потому, что поблизости не было парковки. "Более 69% респондентов считают, что решить проблему с неправильной парковкой самокатов в городе поможет увеличение количества специально выделенных и обозначенных мест для СИМ. Около трети опрошенных считают, что для стоянки СИМ можно было бы отдать для них часть автомобильных парковок. Приблизительно столько же респондентов поддержали штрафы для пользователей за неаккуратную парковку", - сообщается в исследовании.

Предлагаемые нормы

Согласно дорожной карте правительства, регулирующей развитие средств индивидуальной мобильности, в России хотят создать инфраструктуру, которая поможет разделить потоки пешеходов, велосипедов и электросамокатов, тем самым обезопасить движение на дороге.

Помимо этого, предполагается установить параметры, определяющие оптимальное количество и плотность парковочных мест для хранения и стоянки СИМ.

Соответствующие изменения в нормативно-технические документы в сфере строительства должны внести МВД, Минстрой и Минтранс РФ к 28 июня 2024 года.

Об опросе

В совместном опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей частных и шеринговых самокатов по всей стране. Опрос проходил с 29 августа по 26 октября 2023 года.