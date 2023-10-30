В Казахстане создадут научно-исследовательский институт Каспийского моря

Создание научной организации даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия

АСТАНА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют создать научно-исследовательский институт, который займется решением проблем Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

"Институт будет исследовать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств", - говорится в сообщении.

Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря. В ведомстве пояснили, что полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия, отметили в министерстве.

"Для принятия превентивных мер глава государства поручил создать в Мангистауской области государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия. Создание института позволит подойти к изучению проблемы комплексно, решать масштабные задачи", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.