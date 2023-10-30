Роспотребнадзор заявил, что анализы заболевших в Эвенкии не могут доставить в Красноярск

Как сообщили в ведомстве, борт санитарной авиации не может вылететь из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 30 октября. /ТАСС/. Анализы заболевших в поселке Ессей в Эвенкии на севере Красноярского края не могут доставить в лабораторию в Красноярске из-за нелетной погоды. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора.

"Анализы должны доставить в Красноярск. Непогода с прошлой недели", - сообщили в ведомстве, добавив, что борт пока не вылетел обратно.

Ранее Минздрав края сообщал о 36 заболевших, в числе которых 33 ребенка. Болезнь у пациентов протекает в легкой форме.

Ессей находится в северной части Эвенкийского муниципального района. Население - свыше 600 человек.

26 октября сообщалось, что, по данным краевого Роспотребнадзора, в Ессее есть случаи заболевания среди местных жителей, у которых отмечается сыпь на теле. Зафиксированы признаки инфекции. В тот же день в поселок вылетел борт санитарной авиации.