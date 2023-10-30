В Бурятии приюты для собак обеспечили финансированием до конца года

В настоящее время в приюте "Ананда" содержится около 3 тыс. собак

УЛАН-УДЭ, 30 октября. /ТАСС/. Безнадзорных потенциально опасных собак пока не будут выпускать из приютов в Бурятии, работа этих учреждений будет финансироваться до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.

"Указ отменен, но есть действующее постановление правительства Республики Бурятия №71 об организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них. Оно определяет порядок содержания отловленных животных высотой от 25 см в холке и потенциально опасных. Они содержатся пожизненно в приютах до передачи новым владельцам, то есть эта норма работает. Финансирование на ее реализацию предусмотрено до конца года", - отметил Калугин.

В настоящее время в приюте "Ананда" содержится около 3 тыс. собак, в приюте ЦАСС - 1,1 тыс. "У нас уже сегодня минусовые температуры, в приютах собаки содержатся в вольерах: крыша защищает от снега, стены - от ветра. Есть подстилка из соломы, есть будка, где они могут спрятаться, постоянное питание, - сказал Калугин. - Если собак выпустить сейчас на улицу, они будут вынуждены сбиваться в стаи, чтобы обогреваться и искать пропитание - только таким образом они выживают в холодное время".

26 октября Пятый апелляционный суд в Новосибирске принял решение, по которому указ главы Бурятии Алексея Цыденова, подписанный в январе 2022 года и предписывающий постоянно содержать потенциально опасных собак в приютах, больше не действует. Апелляционную и кассационную жалобы в суд разных инстанций ранее подавали зоозащитники. По их мнению, собак нужно обязательно возвращать на прежнее место обитания.

В последние годы в Бурятии участились случаи нападения безнадзорных собак на людей. В 2019 году было зарегистрировано 4 134 обращения местных жителей в медучреждения после укусов, в 2020 году - 3 491. После того, как животные стали стаями нападать на детей, глава региона подписал указ, по которому бесхозные собаки, включенные в перечень потенциально опасных, и собаки высотой более 25 см в холке должны пожизненно содержаться в приютах. Регион выделял на это субсидии.

Позже зоозащитники обратились в суд с тем, чтобы отменить указ и возвращать отловленных и чипированных собак обратно на улицы населенных пунктов. Верховный суд Бурятии частично удовлетворил требование зоозащитников. После этого истцы обратились в апелляционную инстанцию, чтобы признать указ недействующим полностью.