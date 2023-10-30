В Севастополе задействовали аэрозольную маскировку из-за атаки ВСУ

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что дым можно увидеть в районе внутреннего рейда и Северной бухты

ТАСС, 30 октября. Аэрозольные средства маскировки задействованы в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты - это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно.", - говорится в сообщении.

Ранее глава города сообщил, что силы Черноморского флота отражают атаку БПЛА над акваторией Севастополя.