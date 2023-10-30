На Сахалине построили административно-поликлинический корпус военного госпиталя

На территории объекта предусмотрены кафе, а также овощехранилища, библиотека, конференц-зал, мастерские и учебные классы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Строительство современного административно-поликлинического корпуса военного госпиталя для оказания медицинской помощи военнослужащим и членам их семей завершено на Сахалине. На территории объекта предусмотрены не только пищеблок, но и кафе, а также овощехранилища, библиотека, конференц-зал, мастерские и учебные классы, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"<...> мы построили современный административно-поликлинический корпус площадью в 2 310 кв. м, оборудовали в нем 425 помещений различного назначения, смонтировали девять пассажирских лифтов и три грузовых подъемника. При строительстве были учтены климатические и сейсмические особенности региона, использовались технические решения и строительные материалы, позволяющие обеспечить безопасную многолетнюю эксплуатацию здания. В пиковые периоды строительства на площадке в две смены трудились 815 человек, была задействована 61 единица техники", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта филиала Военно-строительной компании по Восточному военному округу Сергея Мехедова.

По информации военных, в корпусе предусмотрены амбулаторно-поликлиническое отделение на 250 посещений в смену, хирургическое отделение с малой операционной, предоперационной, двухместным кабинетом временного пребывания пациентов после операции, перевязочными, кабинетами врачей разной специализации, госпитальное отделение с кабинетами докторов и функциональной диагностики, лабораторное отделение. Для административных служб оборудованы функциональные помещения. Есть кабинет телемедицины с комплектом аппаратуры последнего поколения, библиотека с читальным залом, конференц-зал на 175 мест, учебный класс, архивы, склады, хранилища, мастерские, аптека со специальными зонами для хранения групп медикаментов и провизорская.

Помимо этого, в корпусе имеются кафе и пищеблок с удобными производственными помещениями, четырьмя овощехранилищами с возможностью длительного хранения скоропортящейся продукции. Для врачебного и обслуживающего персонала предусмотрены бытовые и санитарные комнаты, гардеробные, отдельный вход. Выполнено зонирование помещений: разделение потоков посетителей, больных разных отделений и медработников. Для наглядности стены административной и поликлинической зон выкрашены в разные цвета.

Особое внимание маломобильным пациентам

Особое внимание уделено маломобильным пациентам - для них у центрального входа установлен подъемник, внутренние пространства приспособлены для беспрепятственного перемещения посетителей на колясках. В здании смонтированы мощные системы вентиляции и кондиционирования, диспетчеризации и автоматизации инженерных систем, контроля доступа.

Ранее сообщалось, что в рамках первого этапа создания военного госпиталя уже возведены инфекционный корпус на 30 коек, гараж на шесть машиномест, станция медицинских газов, пункт дезинфекции транспорта, КПП, котельная, трансформаторная подстанция, канализационные очистные сооружения, пожарные резервуары с насосной станцией.