В Москве пройдет турнир по бухгалтерскому учету

Участники продемонстрируют свое знание профессиональной сферы и умение решать бухгалтерские задачи и нестандартные профессиональные кейсы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Турнир по бухгалтерскому учету между централизованными бухгалтериями столицы состоится в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"В Москве состоится турнир по бухгалтерскому учету между централизованными бухгалтериями столицы "Звезды профессии". Чемпионат пройдет с 20 по 24 ноября в три этапа. Первые два - дистанционные, финал состоится в павильоне "Умный город" на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники продемонстрируют свое знание профессиональной сферы и умение решать бухгалтерские задачи и нестандартные профессиональные кейсы.

"Первый турнир прошел в 2022 году и вызвал большой интерес со стороны профессионального сообщества. Поэтому мы решили сделать это мероприятие ежегодным. От слаженной и эффективной работы централизованных бухгалтерий, профессионализма сотрудников бухгалтерских служб зависит не только качество ведения бухгалтерского учета и отчетности, уровень финансовой дисциплины в учреждениях Москвы, но и эффективность принятия управленческих решений", - отметила министр правительства Москвы Елена Зяббарова.

Мероприятие приурочено ко Дню бухгалтера, который отмечается 21 ноября.