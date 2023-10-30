Росгидромет объявил о штормовом предупреждении в Москве из-за ледяного дождя

В столице до 15:00 часов 30 октября прогнозируются также гололед

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с ледяным дождем и гололедом, которые продлятся в Москве как минимум до 15:00 понедельника, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Росгидрометом выпущено штормовое предупреждение. В Москве до 15:00 часов понедельника прогнозируются ледяной дождь и гололед", - сообщил он.

Ледяной дождь, который в метеорологии принято называть переохлажденными осадками, является разновидностью гололеда. Он состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1 до 3 мм. Он не похож на град, так как тот состоит из шариков с твердым ядром разного размера.